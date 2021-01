65.000 Euro Schaden Unfall bei Schwarzenfeld – Vorfahrt missachtet, zwei Leichtverletzte

Am Donnerstag, 21. Januar, wurde die Polizeiinspektion Nabburg zu einem Unfall auf der Kreisstraße SAD3, Höhe Gemeindeteil Irrenlohe, gerufen.

Schwarzenfeld. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Audi Q5 die Ortsverbindungsstraße Wohlfest in Richtung Irrenlohe. An der Einmündung zur Kreisstraße SAD3 übersah er hierbei den vorfahrtsberechtigten 30-Jährigen mit seinem Ford Fiesta, der die Kreisstraße in nördliche Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Fiesta weggeschleudert und kollidierte dabei mit einem weiteren, im Kreuzungsbereich stehenden Renault Koleos, in dem sich eine 44-jährige Fahrerin befand. Der 52-jährige Unfallverursacher sowie der 30-jährige Geschädigte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch Sanitätsfahrzeuge des Roten Kreuzes in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden der involvierten Fahrzeuge beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 65.000 Euro. Die Feuerwehren Schwarzenfeld und Frotzersricht übernahmen die Absicherung der Unfallstelle, die Verkehrslenkung und die Fahrbahnreinigung.