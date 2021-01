Einen dreistelligen Eurobetrag erbeutete ein Unbekannter, der in einer Physiotherapiepraxis in Hof einen Geldbeutel aus einer Handtasche entwendete.

Hof. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag, 20. und 21. Januar, muss sich der Täter in die Praxis in der Altstadt eingeschlichen und aus der Handtasche einer Angestellten den Geldbeutel gestohlen haben. Neben diversen Karten befand sich auch Bargeld in der Börse.

Die Polizeiinspektion Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09281/ 77040 um Zeugenhinweise.