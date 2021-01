Polizei sucht Zeugen Unbekannter fährt Auto in Hof an und kümmert sich nicht

Foto: 123rf.com

Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Hof von Mittwoch auf Donnerstag, 20. auf 21. Januar, an und fuhr anschließend einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.