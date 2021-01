Hof Familienstreit endet in der Zelle

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Nachdem ein 50-Jähriger in Hof am Donnerstagabend, 21. Januar, zuerst seine Freundin geschlagen und dann Polizisten beleidigt hatte, endete die Nacht für den Mann in der Zelle. Nun erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.