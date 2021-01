Belohnung Serie von Schachbeschädigungen geklärt – Polizei dankt aufmerksamem Bürger

Den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung einer Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti und das Anbringen von Aufklebern gab Anton Schicker. Über einen längeren Zeitraum letzten Jahres beschäftigte eine Reihe von Sachbeschädigungen durch Graffiti und das Anbringen von Aufklebern, insbesondere an Verkehrszeichen, die Polizeidienststellen im gesamten Landkreis Tirschenreuth.

Waldsassen. Den entscheidenden Tipp zur Aufklärung der Straftaten gab im Juli letzten Jahres Anton Schicker. An einem Sommerabend stellte er an dem Wasserbehälter bei Pechtnersreuth noch feuchte Graffitis an den Betonwänden fest. Kurze Zeit später bemerkte er dort auch zwei verdächtige Personen. Wegsehen kam für Schicker nicht in Frage, er sprach die beiden Personen an, die dann sofort mit ihren Pkw flüchteten.

Seine verdächtige Wahrnehmung sowie das Kennzeichen des Pkws meldete er umgehend bei der Polizeiinspektion Waldsassen. Mit seinen Hinweisen konnten schließlich die Beschuldigten ermittelt werden. Beide müssen sich nun straf- und zivilrechtlich verantworten. Der entstandene Sachschaden beträgt mittlerweile mehr als 10.000 Euro.

Der Leiter der Polizeiinspektion Waldsassen Roland Heldwein bedankte sich für das vorbildliche und couragierte Verhalten bei Schicker. Als Anerkennung händigte er ein Dankesschreiben von Polizeipräsident Norbert Zink und eine finanzielle Belohnung aus.

In vielen Fällen ist die Polizei bei der Aufklärung von Straftaten auf Hinweise und Mitteilungen aus der Bevölkerung angewiesen. Die Polizei möchte die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin bitten, sich bei verdächtigen Wahrnehmungen jederzeit an die Polizei zu wenden.