Kein Führerschein Fahrer saß betrunken im Auto – Pkw ohne Warnblinklicht stand mitten in der Nacht auf der Autobahn

Eine sehr gefährliche Situation mussten am Donnerstag, 21. Januar, kurz vor 23 Uhr, Beamte der Hofer Verkehrspolizei meistern.

Stammbach. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten per Notruf mit, dass auf der A9 zwischen Münchberg-Süd und Gefrees ein Pkw ohne Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn steht. Gleich zwei Streifen der Hofer Verkehrspolizei eilten zur Einsatzstelle und sahen tatsächlich einen weißen VW auf der rechten Spur stehen. Sie sicherten das Fahrzeug zunächst ab und nahmen wahr, dass der Fahrer offenbar bewusstlos hinter dem Lenkrad saß. Auch auf Klopfen und Zurufe reagierte der Mann nicht. Die Beamten mussten von einem Notfall ausgehen und schlugen mit dem Einsatzstock die Beifahrerseite des VW ein. Auch hier regte sich der Mann nicht. Die Polizisten sprachen den Mann nun an und versuchten, ihn wachzurütteln, was schließlich auch gelang.

In dieser Situation bemerkten die Beamten aber schon den wahren Grund, der zu dieser sehr gefährlichen Situation geführt hatte. Zwischen den Beinen des 49-jährigen Mannes aus Baden-Württemberg lagen nämlich mehrere leere und angetrunkene Weinflaschen und es lag ein deutlicher Alkoholdunst in der Luft. Um die gefährliche Situation zu entschärfen, halfen die Polizisten dem Mann aus seinem Auto und brachten ihn am Standstreifen in Sicherheit. Den VW konnte ein Beamter ebenfalls auf den Seitenstreifen fahren. Klar war nun, dass bei dem 49-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe zu entnehmen war. Damit zeigte er sich jedoch überhaupt nicht einverstanden und sperrte sich gegen die Blutentnahme, so dass er von vier Polizisten festgehalten werden musste. Dabei verletzte sich ein Beamter am Finger. Neben des körperlichen Widerstandes beleidigte der Baden-Württemberger die Polizisten mit einer ganzen Reihe an unschönen Ausdrücken.

Bei der späteren Anzeigenaufnahme in der Wache in Hof stellte sich zudem heraus, dass der 49-Jährige vom Amtsgericht Mannheim gesucht wird und er außerdem keinen gültigen Führerschein besitzt. Nachdem er die Rest der Nacht in der Haftzelle der Polizei geschlafen hatte, konnte er heute Morgen, in etwas nüchternerem Zustand, wieder entlassen werden. Sein VW wurde von einem Abschleppdienst von der Autobahn geholt. Den 49-Jährigen erwartet nun eine ganze Reihe an Anzeigen.