Hinweise erbeten Tank aufgebrochen und 400 Liter Diesel abgezapft

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21. auf 22. Januar, beschädigte ein unbekannter Täter das Tankschloss eines auf dem Parkplatz an der Bundesstraße B85 in Bruck in der Oberpfalz abgestellten Sattelzuges und zapfte etwa 400 Liter Diesel ab.