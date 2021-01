Niemand verletzt Kleintransporter übersieht Abzweigung, fährt rückwärts und kollidiert mit Pkw

Ein 31-jähriger Fahrer eines VW-Kleintransporters aus Wernberg-Köblitz fuhr am Mittwoch, 20. Januar, um 15.45 Uhr, die Kreisstraße SAD43 von Fuchsberg in Richtung Teunz. Am Ortseingang von Teunz verpasste er eine Abzweigung, blieb stehen und fuhr plötzlich rückwärts.