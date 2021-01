Zeugin informierte die Polizei Illegales Treffen über Instagram gestreamt

Foto: 123rf.com

Per Videostream ließen am Mittwoch, 20. Januar, fünf Jugendliche die Instagram-Gemeinde an einem illegalen Treffen teilhaben. Neben Verstößen gegen die Infektionsschutzverordnung nahmen die hinzugerufenen Polizeibeamten auch den Diebstahl einer Warnbake zu Protokoll.