Unfall Pkw gerät in den Straßengraben – Kinder zum Glück unverletzt, Fahrerin erleidet Schock

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Mittwoch, 20. Januar, gegen 16.30 Uhr, befuhr eine 38-jährige Frau mit ihren beiden Kindern die Kreisstraße SAD14 von Wunsiedel in Richtung Wintersreuth. Plötzlich kam sie von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben.