Wunsiedel Betrunkener fährt gegen Pkw und haut ab, obwohl der Geschädigte hupt

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 20. Januar, parkte ein Autofahrer aus einer Parklücke in der Maximilianstraße in Wunsiedel aus und touchierte ein hinter ihm abgestelltes Fahrzeug. Hierbei entstand ein Schaden am linken Kotflügel und an der Fahrertüre.