10.000 Euro Schaden Pkw landet in Bachlauf – Fahrerin wird eingeklemmt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 20. Januar, gegen 14.15 Uhr, befuhr eine 20-jährige Schülerin mit ihrem Fiat Punto in Wernberg-Köblitz die Verbindungsstraße von Kettnitzmühle zur Bundesstraße B 14. Hierbei kam sie nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich einmal und kam dann auf den Rädern stehend in einem kleinen Bachlauf zum Stillstand.