Aus Unachtsamkeit Pkw landet im Graben – Fahrerin leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Mittwoch, 20. Januar, gegen 14.35 Uhr, befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Peugeot die Gemeindeverbindungsstraße in Wernberg-Köblitz von Kettnitzmühle in Richtung Grünau. In der Nähe des Schäferhundeplatzes kam sie infolge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den angrenzenden Graben.