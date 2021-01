Hinweise erbeten 35 Säcke Estrich aus Rohbau geklaut

Foto: Ursula Hildebrand

Am frühen Mittwochnachmittag, 20. Januar, stellte der Bauherr einer Baustelle in der Heilingstraße in Kreith in Schwandorf fest, dass aus seinem Rohbau 35 Säcke Estrich gestohlen worden waren.