Anzeige aufgenommen Beamte überraschen 57-Jähriger erst mit Joint, später mit Heroin

Foto: 123rf.com

Im Zuge der Vollstreckung eines Haftbefehles wurde am späten Mittwochnachmittag, 20. Januar, eine Wohnung in der Fischseestraße in Schwandorf überprüft. Der Gesuchte konnte in der Wohnung zwar nicht angetroffen werden, allerdings überraschten die Beamten in der völlig vernebelten Wohnung den Wohnungsinhaber, wie dieser auf seinem Bett sitzend einen Joint mit Marihuana rauchte.