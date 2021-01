Steinberg am See 19-jähriger BMW-Fahrer übersieht Traktor und wird verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Dienstag, 19. Januar, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger aus Nittenau mit seinem BMW die Staatsstraße von Schwandorf kommend in Richtung Fischbach. Auf Höhe Steinberg am See, zwischen den Einfahrten zum Reutinger Weg und zur Nittenauer Straße, übersah der 19-Jährige an einer Steigung einen vor ihm fahrenden Traktor.