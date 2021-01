Schwandorf Corona-Kontrolle führt zu weiterer Straftat

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstag, 19. Januar, gegen 22.30 Uhr, wurde in der Wackersdorfer Straße in Schwandorf aufgrund der Ausgangssperre ein Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Er konnte keinen triftigen Grund dafür benennen, nach 21 Uhr noch unterwegs zu sein. Vielmehr habe er einen Bekannten besucht und sei nun auf dem Weg nach Hause.