Unfall bei Oberviechtach Gegen einen Baum geprallt

Eine 47-jährige Frau aus einem Schönseer Ortsteil fuhr am Mittwoch, 20. Januar, 8.30 Uhr, mit ihrem Ford die Schönseer Straße in Oberviechtach stadteinwärts, als es zum Unfall kam.

Oberviechtach. Auf Höhe Schönseer Straße 14 kam sie aufgrund Schneeglätte im Verlauf einer Kurve nach rechts und stieß geradeaus gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Pkw und am Standrohr eines Verkehrszeichens entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.500 Euro.