Unfall bei Pfreimd Auf schneebedeckter Fahrbahn zu schnell unterwegs – 19-Jähriger verletzt

Ein 20-Jähriger aus Kümmersbruck war am Dienstag, 19. Januar, 14.55 Uhr, als Paketfahrer mit seinem Kleintransporter in Richtung Weihern unterwegs. Er kam aufgrund Schneeglätte und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.