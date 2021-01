Die Polizei ermittelt Fällarbeiten ohne Sicherheitsmaßnahmen – Baum fällt auf ein vorbeifahrendes Auto

Wegen einer fahrlässigen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich nun ein 65-jähriger Mann verantworten.

Ursensollen/Landkreis Amberg-Sulzbach. Während Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs am Dienstag, 19. Januar, Baumfällarbeiten an der Kreisstraße AS9 zwischen Bittenbrunn und Gunzelsdorf durchführten, tat es ihnen der Gemeindebewohner gleich. Etwa genau gegenüber verzichtete er jedoch auf eine entsprechende Sicherung der Arbeiten, sodass das Unglück seinen Lauf nehmen konnte. Just in dem Moment, als ein 46-jähriger Mann, ebenfalls aus der Gemeinde, die Stelle passierte, fiel ein gefällter Baum auf dessen Wagen. Letztendlich blieb ein Haufen Feuerholz und ein total beschädigter Pkw in Höhe von 20.000 Euro übrig. Glücklicherweise wurde der Pkw-Fahrer bei dem Unfall nur leicht verletzt.