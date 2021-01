Kripo ermittelt 1.500.000 Euro Schaden bei Brand in Gießerei

Foto: 123rf.com

Bei einem Maschinenbrand in einer Gießerei in der Ferdinand-Porsche-Straße in Hof entstand am Dienstagabend, 19. Januar, ein siebenstelliger Sachschaden. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.