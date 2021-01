Nordoberpfalz Starke Schneefälle führen zu Unfällen und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen

Am Dienstagnachmittag, 19. Januar, setzte vor allem in der Nordoberpfalz starker Schneefall ein. Dieser führte zu vielen Unfällen und erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Oberpfalz. Bei der Polizeieinsatzzentrale Oberpfalz in Regensburg wurden am Dienstag in der Zeit von 14 Uhr bis 19.30 Uhr 50 Verkehrsunfälle gemeldet. Aufgrund starker Schneefälle waren die Fahrbahnen in kurzer Zeit zu Rutschbahnen geworden. Nicht angepasste Geschwindigkeit führte dann zu den Unfällen. Dabei wurden zwölf Personen leicht verletzt.

Die Autobahn A6 war zwischen den Anschlussstellen Sulzbach-Rosenberg und Alfeld circa eineinhalb Stunden gesperrt, da sich dort mehrere Auffahrunfälle ereignet hatten. Auch auf der Umleitungsstrecke staute sich der Verkehr. Die Räum- und Streudienste waren im Dauereinsatz.

Auf der Staatsstraße 2240 war zwischen Meilenhofen und Oberölsbach ein Lkw mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen. Zur Bergung musste die Teilstrecke gesperrt und ein Autokran eingesetzt werden.

Auch die A93 musste in Richtung Süden zwischen den Anschlussstellen Schwarzenfeld und Schwandorf-Nord circa eine Stunde gesperrt werden, da sich dort ein Verkehrsunfall auf dem linken Fahrstreifen ereignet hatte.