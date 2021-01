In Selb Achtlos in den Müll geworfener Zigarettenstummel löst Großeinsatz aus

Foto: 123rf.com

Am Montagvormittag, 18. Januar, gegen 9.50 Uhr, stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Harbig-Straße starke Rauchentwicklung in dessen Treppenhaus fest. Als Ursprung konnte von einer eintreffenden Streife der Polizei Marktredwitz die Wohnung eines 32-Jährigen Hausbewohners lokalisiert werden.