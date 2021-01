3.400 Euro Schaden Vier Minderjährige beschädigen Autos in Hof – aus „Langeweile in der Corona-Zeit“

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Die Verursacher der Sachbeschädigungen an zwei Autos und einer Werkstatt vom Wochenende, 16. und 17. Januar, in Hof stehen fest. Vier Jungen hielten sich erneut am Tatort auf und wurden in der Nähe aufgegriffen.