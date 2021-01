Die Polizei ermittelt Betrüger ergaunern sich Kontodaten und buchen 7.000 Euro ab

Bereits am Freitag, 15. Januar, erhielt ein Wunsiedler Ehepaar den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Sicherheitsabteilung der Sparkasse. Dieser forderte sämtliche Kontodaten – einschließlich aller relevanten Daten fürs Online-Banking von den Geschädigten.

Wunsiedel. Da der Angerufene diesen Sachverhalt glaubte, übermittelte er schließlich telefonisch die geforderten Kontodaten. Während des Telefonats wurde die Ehefrau misstrauisch und rief bei der hiesigen Sparkasse an. Als hierdurch die Betrugsmasche aufflog und der Geschädigte das Telefonat beendete, hatte der Betrüger jedoch alle von ihm erforderlichen Daten erlangt und trotz sofortiger Kontosperrung konnte dieser noch 7.000 Euro von dem Konto abbuchen.

In diesen Zusammenhang darf nochmals darauf hingewiesen werden, dass am Telefon unter keinen Umständen persönliche Daten, insbesondere die des Online-Bankings etc., herausgegeben werden sollen. Banken würden solche Daten nie telefonisch abfragen, so dass bei solchen Anrufen generell von einer Betrugsmasche auszugehen ist.