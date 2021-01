Vorsicht Betrüger geben sich als Polizisten oder Behördenmitarbeiter aus – auch im Zusammenhang mit Corona

Laut Polizei gibt es schon einige Hinweise, dass im Landkreis Amberg-Sulzbach teilweise bei älteren Herrschaften angerufen wird und gegen Zahlung eines Betrages von bis zu 60 Euro ein sofortiger Impftermin versprochen wird.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Die Polizei rät: „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen. Die Impfungen gegen Corona sind kostenfrei! Eine Vorauszahlung muss nicht geleistet werden! Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Maßnahmen zu Ihrem Schutz zu treffen! Legen Sie einfach auf! Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück! Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung! Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte! Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifel rufen Sie den Polizeinotruf 110!“