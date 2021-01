Niemand verletzt 20.000 Euro Schaden nach Zusammenstoß zweier Pkw

Am Montag, 18. Januar, befuhr ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die Kreisstraße von Witzlarn kommend und wollte Richtung Burglengenfeld abbiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er den Pkw eines Mannes aus Schmidmühlen, der die Kreisstraße von Pistlwies kommend in Richtung Schmidmühlen befuhr.