16.500 Euro Schaden Geschwindigkeit nicht angepasst und auf dem Dach liegen geblieben

Foto: 123rf.com

Am Montag, 18. Januar, gegen 6.30 Uhr, fuhr ein 44-jähriger VW-Fahrer in Weiden von Mallersricht in Richtung Neunkirchen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit, in Kombination mit einer schneebedeckten Fahrbahn, kam er nach links von der Fahrbahn ab.