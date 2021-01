Wackersdorf Pannenfahrzeug hatte keinen gültigen Versicherungsschutz

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Der Sicherheitsdienst eines Autohauses teilte am Dienstag, 19. Januar, gegen 4 Uhr, mit, dass sie auf der Straße Gewerbepark in Alberndorf in Wackersdorf vier Personen dabei beobachten würden, wie sie einen Pkw wegschieben und auf einen Transporter aufladen würden.