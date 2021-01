Angeblich nichts bemerkt 74-Jähriger fährt Pkw der Kassiererin an und haut ab

Die Kassiererin eines Drogeriemarktes in der Regensburger Straße in Schwandorf verständigte am Montagabend, 18. Januar, die Polizei und teilte mit, dass sie von der Kasse aus beobachten habe können, wie ein Pkw beim rückwärts Ausparken gegen ihren eigenen Pkw gestoßen und danach einfach weggefahren sei.