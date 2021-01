Bei Gleiritsch Sechs Personen aus sechs verschiedenen Haushalten – die Polizei sprengt Hüttenparty

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Einer Polizeistreife fiel am Samstag, 16. Januar, 19.45 Uhr, in einem Waldstück zwischen Zeinried und Lampenricht auf, dass in einer abgelegenen Hütte Licht brannte und mehrere Fahrzeuge davor parkten.