Anzeigen erstattet Zwei Amberger verstecken ihre angebrochenen Bierflaschen vor der Polizei

Foto: 123rf.com

Mit steigendem Alter sollte man klüger werden, so meint man. Vom geltenden Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit wissend, versteckten am Sonntagnachmittag, 17. Januar, um 13.15 Uhr, ein 58- und 76-Jähriger Amberger beim Erblicken eines Streifenwagens ihre angebrochenen Bierflaschen, die sie kurz davor in einer Tankstelle im Amberger Westen erworben haben.