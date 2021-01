Sachen gibt‘s Nach Streit mit seiner Freundin – Weidener übernachtet in der Toilette eines Schnellrestaurants

Ein 38-jähriger Weidener wählte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 12. auf 13. Januar, ein nicht alltägliches Nachtlager.

Weiden. Die PI Weiden wurde am Mittwoch durch Mitarbeiter eines Schnellrestaurants verständigt, da sich eine Person auf der Toilettenanlage eingeschlossen hatte und nicht mehr öffnen wollte. Vor Ort trafen die Beamten auf den 38-Jährigen, der wohl schon die ganze Nacht in der Toilette zugebracht hatte. Als Grund gab er an, mit seiner Freundin Streit gehabt und die gemeinsame Wohnung verlassen zu haben. Die Nacht verbrachte er schließlich in der Toilette des Schnellrestaurants. Zusammen mit den Beamten verließ er das Schnellrestaurant. Konsequenzen wegen seinem Nachtlager hat der Weidener erst einmal nicht zu befürchten, da das Schnellrestaurant keine Anzeige erstellen wollte.