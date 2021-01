In Amberg Mit dem Kopf gegen eine Hausmauer geprallt – Passantin leistet 87-Jährigem vorbildlich Erste Hilfe

Nicht wegschauen, sondern handeln – das hat eine Frau in Amberg beherzigt!

Amberg. Ein 87-jähriger Rentner erlitt am Donnerstagnachmittag, 14. Januar, vermutlich einen Herzstillstand auf dem Marktplatz und fiel mit dem Kopf gegen eine Hausmauer. Der Mann zog sich noch eine stark blutende Kopfplatzwunde zu und war schon zuvor in einer ungewöhnlich gebeugter Haltung gegangen, was einer aufmerksamen Landkreisbewohnerin nicht entgangen war. Sie handelte vorbildlich, setzte sofort einen Notruf ab und leitete Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ein. Notarzt und Krankenwagen waren sehr schnell am Marktplatz und reanimierten den Verunglückten erfolgreich. Er wurde ins nahe gelegene Klinikum zur weiteren Versorgung gebracht.