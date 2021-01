Polizei bittet um Hinweise Mann fährt nach Beziehungsstreit mit Pkw auf seine Partnerin zu

Am Donnerstagnachmittag, 14. Januar, kam es in der Burgstraße in Münchberg offensichtlich zu einem Beziehungsstreit zwischen einen noch unbekannten Mann und einer noch unbekannten Frau.