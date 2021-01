Einsatz in Hof Außerhalb der Messgrenze des Alkomaten – mit über fünf Promille Widerstand geleistet

Außerhalb der Messgrenze des Alkomaten befand sich der Alkoholwert eines 42-Jährigen, der seine Lebensgefährtin am Mittwochnachmittag, 13. Januar, bedroht hatte. Beim Warten auf den Rettungsdienst griff er die Polizeibeamten an.

Oberkotzau/Landkreis Hof. Die 56-jährige Frau rief am Mittwochnachmittag die Polizei zu Hilfe, da sie von ihrem Lebensgefährten über längere Zeit beleidigt und bedroht wurde. Zudem weigerte sich der Mann, die Wohnung der Frau zu verlassen. Beim Eintreffen der Ordnungshüter lag der Oberkotzauer auf der Couch und trank Wein. Ein Atemalkoholtest ergab einen unglaublichen Wert von über fünf Promille. Das Testgerät signalisierte dabei das Erreichen der Messbereichsgrenze. Aufgrund dieses hohen Alkoholwertes sollte der 42-Jährige vom Rettungsdienst behandelt werden, was ihm aber nicht gefiel. Als ihm die Polizisten das Rauchen aus Gründen der Eigensicherung untersagten, ging er auf einen Beamten zu und holte zum Schlag aus. Beide Polizisten wehrten den Angriff ab, legten den Mann am Boden ab und fesselten ihn.

Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Weiterbehandlung ins Klinikum Hof. Nach erfolgter Blutentnahme beendete die Streife den Einsatz und ließ den Mann im Krankenhaus zurück. Wie der Arzt einige Zeit später mitteilte, war der Patient von der Station entflohen, obwohl eine medizinische Behandlung dringend erforderlich war. Im Rahmen der Fahndung trafen ihn Beamte am Bahnhof an und brachten ihn zurück ins Krankenhaus. Er hatte sich inzwischen wieder mit zwei Tetra-Pak Rotwein versorgt.

Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.