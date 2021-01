Die Polizei ermittelt Schreiben mit bedrohlichem Inhalt bei einer Behörde in Schwandorf eingegangen

Am Mittwochmorgen, 13. September, kam es zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein verdächtiges Schreiben im Briefkasten einer Behörde in Schwandorf aufgefunden worden war.

Schwandorf. Die Polizeiinspektion Schwandorf wurde am 13. Januar 2021, gegen 6.30 Uhr, darüber verständigt, dass in der Briefpost einer Behörde ein eingegangen ist. In dem Gebäude findet aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen seit geraumer Zeit kein Publikumsverkehr mehr statt. Vorsorglich wurde das Gebäude dennoch durch die Polizei überprüft – ergebnislos.

Die Ermittlungen zum Verfasser werden wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten durch die Polizeiinspektion Schwandorf geführt.