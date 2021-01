30.000 Euro Schaden VW-Bus überschlägt sich und bleibt in der Böschung liegen

Foto: 123rf.com

Eine junge Frau aus dem Gemeindegebiet Neunburg vorm Wald fuhr am Mittwoch, 13. Januar, mit ihrem VW Bus von Eigelsberg her kommend in Richtung Oberviechtach. Kurz vor der Linkskurve sah sie eine größere Menge Schnee auf der Fahrbahn und bremste auf dem Schnee zu stark ab, wodurch sie die Gewalt über das Fahrzeug verlor.