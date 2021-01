Unfall bei Kastl Ins Schlingern geraten, Lkw touchiert

Dieser Unfall hätte am Dienstagmittag, 12. Januar, 12.45 Uhr, auch anders ausgehen können ...

Kastl. Über dem Giggelsberg, nahe der gleichnamigen Ortschaft an der B299, fuhr eine 52-jährige Landkreisbewohner mit ihrem Pkw mit einer an den witterungsbedingten Verhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit und geriet dadurch ins Schlingern. Bevor sie im Straßengraben landete, touchierte sie einen in Richtung Amberg fahrenden, entgegenkommenden Lkw. Dessen 47-jähriger Fahrer aus Freudenberg blieb dabei unverletzt und es entstand nur ein nur geringer Sachschaden am Lastwagen. Die Frau wurde leicht verletzt und musste unter Schock stehend ins Amberger Klinikum gebracht werden. Am Kleinwagen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße in diesen Bereich für eine Stunde halbseitig gesperrt.