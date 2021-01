Polizei warnt Trickbetrüger verspricht einer 41-Jährigen einen großen Gewinn

Wie erst jetzt bei der Polizei Marktredwitz zur Anzeige gebracht wurde, kam es Anfang Januar zu einem Trickbetrug. Eine 41-Jährige aus Marktredwitz hat von einem „angeblichen“ Mitarbeiter eines weltweit agierenden Internet-Versand-Handels einen Anruf erhalten.

Marktredwitz. Sie habe, laut diesem Mitarbeiter, an einem Gewinnspiel teilgenommen und hätte gewonnen, es unter die zehn Finalisten geschafft und könne mit einem großen Gewinn, etwa einem Auto oder einer Fernreise rechnen. An die Gewinnauszahlung sei jedoch ein Zeitungsabonnement gekoppelt, was sie allerdings mit der Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen schon akzeptiert habe.

Der Anrufer hat sich daraufhin die Bankdaten der 41-Jährigen bestätigen lassen. Nun bekommt die Dame ein Jahr lang eine Zeitschrift zugesandt. Die Kosten hierfür sollen von ihrem Konto „einfach“ per Lastschrift abgebucht werden. Darüber hinaus wurde ihr noch ein Reisegutschein in Aussicht gestellt. Ein Anruf bei dem oben erwähnten Internet-Versand-Handel ergab, dass es sich bei dem Anrufer ganz sicher nicht um einen Mitarbeiter dieser Firma gehandelt hat. Zur versprochenen Gewinnauszahlung kam es bis dato noch nicht und aller Wahrscheinlichkeit nach wird es zu einer solchen auch nicht kommen.

In diesem besagten Fall ermittelt die Polizeiinspektion Marktredwitz nun wegen Trickbetrugs. Die Polizei Marktredwitz bittet daher die Bevölkerung eindringlich, sich niemals auf irgendwelche „windigen“ Gewinnversprechen am Telefon einzulassen. Ebenso große Vorsicht sollte man walten lassen, wenn einem unaufgefordert, fernmündlich lukrative Geldanlagen angeboten werden.