Zwei Promille Ladendieb war hungrig und alkoholisiert – zwei Fleischwürste sichergestellt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Dienstagnachmittag, 12. Januar, gegen 17 Uhr, kam es in der Dr.-Ludwig-Rieß-Straße in Selb in einem Verbrauchermarkt zu einem Ladendiebstahl.