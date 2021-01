Die Polizei sucht Zeugen Straßenschild angefahren und abgehauen

Foto: PI Wunsiedel

Am Samstag, 9. Januar, gegen 18.20 Uhr, wurde im Schönlinder Weg 35 in Wunsiedel ein Straßenschild festgestellt, das an der Halterungsstange locker war und leicht schief stand, was auf eine Unfallflucht hindeutet.