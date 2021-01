Diverse Prellungen Eine Person bei Unfall in Wackersdorf schwer verletzt

Am Dienstag, 12. Januar, ereignete sich in Wackersdorf gegen 14 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Fahrerin.

Wackersdorf. Ein 73-Jähriger aus Wackersdorf bog mit seinem Skoda in der Industriestraße in Wackersdorf nach links in einen Waldweg ab. Ein 43-Jähriger aus Seubersdorf konnte mit seinem BMW noch rechtzeitig anhalten.

Eine 45-Jährige aus Schwandorf konnte mit ihrem Polo nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit Wucht auf den BMW auf. Dabei entstand am BMW ein geschätzter Schaden von 7.000 Euro, am Polo Totalschaden von 5.000 Euro. Die Fahrerin des Polo erlitt diverse Prellungen und wurde vorsorglich in das Krankenhaus Schwandorf mit dem Rettungsdienst eingeliefert. Der Polo wurde abgeschleppt.