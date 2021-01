Pkw übersehen Seat kollidiert mit Subaru und wird gegen geparkten Opel geschleudert

Eine 43-jährige Frau aus Oberviechtach fuhr am Dienstag, 12. Januar, um 11.10 Uhr, mit ihrem Seat in Oberviechtach die Zufahrt vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Richtung Teunzer Straße. An der Einmündung bog sie nach links ab und übersah den vorfahrtsberechtigten Subaru eines 28-jährigen Tännesbergers, der aus Richtung Teunz kam.