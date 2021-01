Fahrzeug total beschädigt 40-Jähriger rutscht mit Pkw quer über eine Verkehrsinsel

Foto: 123rf.com

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer befuhr am Montagabend, 11. Januar, die Kreisstraße AS19 von Großschönbrunn kommend in Fahrtrichtung Kindlas. Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr nahe Ehenfeld in Hirschau kam das Fahrzeug ins Schleudern und rutschte quer über eine Verkehrsinsel des Kreisverkehrs.