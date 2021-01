Unfall in Schwandorf 18-jährige Autofahrerin weicht einem Reh aus und prallt gegen ein Verkehrszeichen

Foto: 123rf.com

Eine 18-Jährige aus Bodenwöhr befuhr am Montagabend, 11. Januar, mit ihrem BMW die Büchelkühner Straße in Schwandorf. Als sie am linken Fahrbahnrand ein Reh wahrnahm, das über die Fahrbahn zu laufen drohte, wich die 18-Jährige vorsorglich nach rechts aus.