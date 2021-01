Gute Tat In der Kälte in sommerlicher Kleidung auf der Straße herumspaziert – Zeugin bringt 77-Jährige nach Hause

Am Montagnachmittag, 11. Januar, traf eine Passantin in der Hammerstraße in Schwandorf auf eine ältere Dame, die bei den kalten Temperaturen in sommerlicher Kleidung auf der Straße herumspazierte.