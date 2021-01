Zeugen gesucht Sachbeschädigungen am Badeweiher „Sandoase“ in Bruck und in der Kapelle am Flugplatz

Vom Samstag auf Sonntag, 9. auf 10. Januar, kam es im Bereich Bruck in der Oberpfalz am Badeweiher „Sandoase" und an einer benachbarten Holzhütte zu mehreren Sachbeschädigungen. Bruck in der Oberpfalz. An der „Sandoase" wurde eine hölzerne Umkleidekabine beschädigt, das heißt die Türe herausgerissen. Weiter wurde der Behälter mit dem Rettungsring zerstört. Auf einer anderen Uferseite wurden mehrere Scheiben einer Holzhütte mit massiver Gewalt eingeschlagen. Vermutlich waren es auch die beiden gleichen Täter, die dann am Samstag, gegen 19.44 Uhr, die Kapelle am Flugplatz betraten und daraus ein Buch und eine LED-Wachskerze und eine kleine Jesusfigur entnahmen. Das Buch und die Kerze zerstörten die beiden Täter dann auf der Start- und Landebahn. Die Jesusfigur blieb verschwunden. Hierbei wurden die beiden heranwachsenden Täter aber von einer Überwachungskamera aufgenommen. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 bis 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten oder zu verdächtigen Wahrnehmungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nittenau, unter der Telefonnummer 09436/ 9038930 in Verbindung zu setzen.