Auf der Autobahn Nach Beendigung einer Fahrt ohne Fahrerlaubnis erfolgte die direkte Übergabe an den Zoll

Foto: BWZ der Bundesfinanzverwaltung

Am Freitag, 8. Januar, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz einen 27-jährigen Pkw-Fahrer, der bei Wernberg-Köblitz auf der Autobahn A6 in westliche Richtung ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und zudem für den Zoll interessante „Waren“ im Fahrzeug versteckt hatte.