Schwandorf Lkw touchiert Lichtmasten – Feuerwehr muss ihn „umlegen“

Foto: PI Schwandorf

In den Morgenstunden des Montags, 11. Januar, kam es in Schwandorf zu einem Verkehrsunfall mit einem 24-jährigen Lkw-Fahrer. Dieser touchierte in der Morsestraße mit seinem Auflieger einen Lichtmasten und riss diesen hierbei teilweise aus der Betonierung.